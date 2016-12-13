 بين عشية وضحاها.. هندية تجد 15 مليون دولار في حسابها | صحيفة تواصل الالكترونية

بين عشية وضحاها.. هندية تجد 15 مليون دولار في حسابها

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بين عشية وضحاها.. هندية تجد 15 مليون دولار في حسابها

تواصل – وكالات:

تفاجأت هندية تُدعَى أوتار إيداف، بوجود مبلغ يقدر بنحو 14.7 مليون دولار في حسابها، دون أن تعلم مصدره، وهي المحسوبة مع زوجها على محدودي الدخل في الهند، لكنها تفاجأت عند مراجعة الحساب لتسلم راتبها بهذا المبلغ الذي أصابها بالوجل.

ووفقاً لما أوردته «سكاي نيوز» عن موقع «ماشابل» الهندي، سرعان ما تحول شعور المفاجأة إلى خوف، عندما تشكك الموظفون من قيمة المبلغ المُودع في حسابها، فهي تحصل على راتب شهري قدره 5000 روبية؛ أي ما يعادل 74 دولاراً شهرياً.

وعندما ذهبت إيداف للبنك من أجل التدقيق في المبلغ الوارد في حسابها، أوقف الموظفون حسابها، وطالبوها بالعودة مرة أخرى في اليوم التالي، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن.

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