«تعليم بيشة» تكشف تفاصيل جديدة عن حادث «مسلح مدرسة تثليث»

تواصل – بيشة:

كشفت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت في إحدى مدارس محافظة تثليث التابعة لها، والتعدي على منسوبي المدرسة بسلاح ناري.

وقالت الإدارة في ‘‘بيان‘‘، اليوم، ‘‘إن أحد الطلاب حدثت بينه وبين آخرين مشاجرة، وخرج بعدها من المدرسة ثم عاد يحمل سلاحاً، وبرفقته شخص آخر، وقاما بتهديد الحارس، وفتحوا الباب عَنْوَةً، ثم أطلق الطالب النار تجاه المعلمين‘‘.

وأشارت الإدارة إلى أن شخصاً آخر باغته وسحب منه السلاح، وأُودع في غرفة الإدارة، ثم جاء آخرون من خارج المدرسة واستولوا على السلاح، واعتدوا على الموجودين، لكن تم سحب السلاح منهم مرة أخرى، وسُلم للجهات الأمنية التي حضرت إلى موقع الحادث.

وأكد البيان عدم إصابة أي من الجهات بأذى، إلا أنها أشارت إلى وقوع إصابات طفيفة، طالت البعض أثناء تدخلهم للسيطرة على الوضع.

واستنكرت الإدارة في بيانها الحادث، ودعت الجهات المسؤولة لحماية الموظفين والمعلمين من استهتار البعض، على حد قولها.