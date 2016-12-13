 لا تتكاثر بعد زرعها.. خلايا صناعية لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب | صحيفة تواصل الالكترونية

لا تتكاثر بعد زرعها.. خلايا صناعية لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب

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لا تتكاثر بعد زرعها.. خلايا صناعية لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب

تواصل ـ وكالات:

نجح باحثون أمريكيون، للمرة الأولى، في زرع خلايا جذعية قلبية ‘‘صناعية‘‘؛ لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب الحقيقية؛ نتيجة النوبات المتكررة، والخلايا لا تسبب المخاطر التقليدية لعدم تكاثرها.

وقال الباحثون: ‘‘إن الخلايا الصناعية الجديدة تحول دون المخاطر الحالية المصاحبة للعلاج التقليدي بالخلايا الجذعية، التي يمكن أن تسبب السرطان؛ لعدم تمكن العلماء من وقف تكاثر الخلايا وتشكل الأورام‘‘.

ويُعزى نجاح هذه الطريقة إلى أن النسخة المصنعة تُبنى جزئياً من جزيئات مجهرية محاكية للخلية؛ ومن ثم لا تتكاثر الخلايا بمجرد زرعها في المريض، كما أنها مصممة لتجاوز جهاز المناعة بالجسم لإزالة خطر رفض الجسم للغرسة؛ مما يعني عدم الحاجة إلى البحث عن قريب للشخص مستعد لأن يكون مانحاً.

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