 «نوكيا» تطلق إصدارين من هاتفها الجديد «دي 1 سي» | صحيفة تواصل الالكترونية

«نوكيا» تطلق إصدارين من هاتفها الجديد «دي 1 سي»

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«نوكيا» تطلق إصدارين من هاتفها الجديد «دي 1 سي»

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة نوكيا، إطلاق إصدارين من هاتف “دي 1 سي”، حيث يأتي الإصدار الأول بمواصفات متوسطة، بينما يأتي الإصدار الثاني بمواصفات أعلى وأفضل، على أن يأتي كلاهما بنظام تشغيل أندرويد 7 نوجا.

وأفادت تقارير مسربة من نوكيا، أن تصميم الهواتف الجديدة سيحتوي على مُعالج سناب دراجون 600، و4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 جيجا بايت من المساحة التخزينية الداخلية.

وبحسب التسريبات، فإن الإصدار القادم يحظى بمميزات وعتاد متوسط سيحصل على شاشة 5 بوصات، في حين يفوز الإصدار الأكثر تميُّزاً بشاشة 5.5 بوصة، وعلى ما يبدو فإن الأخير لديه أيضاً ماسح للبصمة.

وتأتي كل تلك البيانات في حيِّزِ التسريبات، لكن بالتأكيد سنعلم مدى صحتها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شهر يناير المقبل.

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