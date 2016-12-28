كيف أُخبر بناتي بانفصالي عن أبيهم نهائيّاً؟

استشارة تواصل رقم (50)

الرد من: المستشارة الأسرية والتربوية أ. هياء الدكان

السؤال:

انفصلت عن زوجي وعندي طفلتان في المدرسة وهما متفوقتان، ولا أعلم كيف أخبر البنات أننا انفصلنا عن بعض، حيث سوف أعود إلى بلدي بعد نهاية الفصل الأول من الدراسة حالياً.

ما هي الطريقة التي أخبر البنات عن انفصالي عن والدهم علماً أن الطلاق الآن بائن بينونة كبرى أعمار بناتي أقل من 10 سنوات.

الإجابة

حياك الله يا أختي، وكتب الله أجرك، وخلف الله عليكم بخير ورضا وسعادة وأجر.. وإن لم يتم توضيح ما يخص الطفلتين وأين سيبقيان؟ وكيف ستتم الزيارة؟ فسأجيبك بشكل عام. الطفل يا غالية، يشعر ويفهم من خلال شعوره؛ لذا مهم أن لا يتم الكذب عليهما وإنما إخبارهما بطريقة صحيحة وبأسلوب عادي يفهمانه دون كذب بمعنى الحديث. لابد من توضيح أن أمر الزواج سنة الله في خلقه يجمع الله شخصين، وأن هناك ما يسمى الطلاق إذا استحالت العشرة ولم يستطع الزوج أن يستمر مع زوجته والعكس؛ فقد أباح الله انفصالهما. وحتى لا يتضرر الأبناء من الضروري التنبه من قبل الزوجين لأمور عند إخبار الطفل أو الطفلة بأمر الطلاق:

– التأكيد على محبتكما له، وحبكما له أو لها.

– مصارحتهم بأمر الطلاق بشكل بسيط دون تخويف، بل بالقرب والحب، وأن هذا يحدث عند الكثيرين.

– التأكيد على الثقة في الطرف الآخر والاحترام، وعدم الإساءة له أو لها الزوج أو الزوجة لا بتصريح ولا تلميح، فإن الطفل لا ذنب له في كل ذلك، وأنه جزء من والديه فأي إساءة لأحدهما يشعر الطفل أو الطفلة أنها إساءة له، ولن يستطيع أن يعبر، أو يفهم، أو تنشأ لديه مشاعر الكره والشعور بالذنب.

– الدعاء لهم بالحفظ والرعاية، والتقبل والاستخارة، فمن استخار كان الله في طريقه ومن كان الله في طريقه وُفق فاستعيني بالله يشرح الله صدرك، ويوفقك ويسرك في نفسك وولدك.