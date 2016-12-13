«بلدي الرياض» ينظم لقاء مع المواطنين لمناقشة مشكلة «الحفريات»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء المفتوح مع ساكني الرياض، يوم الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير 2017م، بعد صلاة العشاء مباشرة؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حالياً.

وحدد بلدي الرياض قاعة الجلسان بحي شبرا على الطريق الدائري الجنوبي لعقد اللقاء، واضعاً مشكلة “الحفريات” التي باتت تشكل ظاهرة تؤرق سكان العاصمة كموضوع رئيسي للمناقشة، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ووجه بلدي الرياض دعوة عامة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إلى ساكني الرياض؛ لحضور اللقاء وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة باللقاء للإفادة منها، حيث سيتم تخصيص قاعة خاصة لاستقبال النساء الراغبات بالحضور للمشاركة في اللقاء بحضور عضوات المجلس.

وسيشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: رؤساء البلديات، والوكلاء، ومصلحة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، وإدارة مرور الرياض، ووزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض، وإدارة التنفيذ والإشراف بأمانة الرياض، وإدارة الدراسات والتصاميم بأمانة الرياض.