بينهم أجنبيان.. إعلان أسماء أعضاء مجلس إدارة هيئة الترفيه

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أسماء أعضاء مجلس إدارتها، الذي جرى تعيينهم مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد بن عقيل الخطيب، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ضم في عضويته وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والمهندس محمد بن عبد اللطيف جميل.

وضمت الهيئة عضوية كل من: الدكتور لما عبدالعزيز السليمان، والمهندس موسى بن عمران العمران، ورئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري، والرئيس التنفيذي لشركة “ثينكويل” جو زيناس، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات التشغيلية في شركة “سيرك دو سوليه” جوناثان تيترو.

وبحسب الخطيب، فقد عُيِّن المهندس عمرو المدني رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للترفيه، التي من المقرر عقد جلساتها بشكل ربع سنوي لبحث استراتيجياتها، على أن يتولى مسؤولية إدارة العمليات اليومية للهيئة وتعزيز دورها كجهة داعمة ومُنظِّمة لقطاع الترفيه في المملكة.