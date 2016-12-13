«التنمية الاجتماعية» تدشن جمعية «واجب» لرعاية أسر الشهداء

تواصل – واس:

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تدشين الجمعية الخيرية لرعاية أسر الشهداء ‘‘واجب‘‘، وانتخاب سعود بن محمد العويس رئيساً لها لمدة أربع سنوات.

يتشكل مجلس إدارة الجمعية المنتخب من: سعود بن محمد العويس رئيساً للجمعية، والدكتورة أروى بنت عمر اليماني نائباً، والمستشار أحمد بن إبراهيم المحيميد المسؤول المالي، والدكتورة سارة بنت عمر العبدالكريم عضواً، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الأنصاري عضواً، والمهندس مساعد بن عبدالله العيسى عضواً، والمهندس مصطفى بن محمد المهدي عضواً، والدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل عضواً، وهوازن بنت عبدالله الزهراني عضواً في المجلس.

وقال العويس: ‘‘إن الجمعية بدأت أعمالها فعلياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحصر شامل لأسر الشهداء في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، وفتح قنوات للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لدعم أنشطة ومبادرات الجمعية والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأسر الشهداء من خلال الوقوف على أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها‘‘.

وأضاف: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بواجبنا في الجمعية وفق تطلعات ولاة الأمر الذين يسعون ويحرصون كل الحرص على خدمة أسر الشهداء والعناية بهم، في شتى مجالات الحياة، وهذا الدعم الذي وجدناه من قيادتنا الحكيمة، يدفعنا لبذل كل الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية من أبنائنا وبناتنا من أسر الشهداء، الذين ضحى آباؤهم وأقاربهم بأرواحهم في سبيل حماية الوطن وأمنه ومواطنيه، حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه وأمنه واستقراره.