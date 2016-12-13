المفتي: حملة خادم الحرمين للتبرع إلى سوريا ستشهد تطوراً كبيراً خلال يومين

تواصل – الرياض:

قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لجمع تبرعات شعبية في عموم مناطق المملكة للمساهمة في مساعدة وعون وإغاثة الأشقاء السوريين والوقوف معهم جراء ما يتعرضون له من اعتداءات غاشمة – ستشهد تطوراً كبيراً خلال اليومين القادمين.

واعتبر المفتي، بحسب “الإخبارية”، أن الحملة تأتي بهدف إغاثة الشعب السوري، وتؤكد استمرار نهج الملك سلمان في مساعدة المنكوبين في الطعام والدواء، داعياً الجميع من مواطنين ومقيمين أن يجودوا بما يستطيعون فعله لإخوانهم السوريين؛ لأنهم منكوبون ومستحقون للمواساة وتضميد الجراح.