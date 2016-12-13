 بالفيديو.. امرأة تبكي بحرقة: «كيكة ضخمة» بالزبالة وأطفال حلب جوعى | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. امرأة تبكي بحرقة: «كيكة ضخمة» بالزبالة وأطفال حلب جوعى

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تواصل – متابعات:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يُظهر امرأة تعبر عن حزنها وتبكي بحرقة، بعدما وجدت “كعكة” كاملة ملقاة في القمامة دون أن يأكل منها أحد، وأظهرت المرأة أسفها لهدر النعمة بهذا الشكل في حين أن هناك أطفالاً في سوريا لا يجدون الطعام والشراب.

وقالت المرأة، تعليقاً على الفيديو: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. بكيت من قلبي.. كيكة كاملة.. وأطفال في سوريا يبحثون عن الخبز في التراب ولا يجدونه”.

وأضافت، “لقتها عند نياره بيكبونها في الزبالة وأخذتها مع السواق وصرت أوزعها على العمال”، مشيرة إلى أن الموقف حدث لها أثناء توصيل أبنائها إلى المدرسة.

ودعت المرأة الله – عز وجل – بألا يؤاخذ المسلمين بمثل هذه التصرفات التي تعد سبباً من أسباب زوال النعم، وقارنت بين هذا الهدر وبين حال طفلة سورية ظهرت في مقطع تنبش التراب بحثاً عن خبز تسد به جوعها.

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