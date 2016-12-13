ينبع.. التحقيق مع مواطن «سجل صوتياً» لبعض موظفي الدولة دون إذن

تواصل – ينبع:

فتحت الجهات المختصة في محافظة ينبع، تحقيقاً في قضية مواطن، سجل صوتياً دون إذن لعدد من موظفي بعض القطاعات الحكومية في المحافظة، بينها تسجيل لعضو في هيئة التحقيق والادعاء العام.

من جهتها، تحفظت جهات الاختصاص، على الملفات الخاصة بالتسجيلات الصوتية، وتم التحقق منها، مشيرة إلى أن ملف القضية سُلم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بينبع؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق مع المتهم، قبل إحالتها للمحكمة المختصة.

كما استمعت جهات الاختصاص إلى التسجيلات الصوتية، وتم التحفظ على تلك المقاطع مع ملف القضية من أجل إكمال التحقيقات، ومعرفة دوافعه في أسباب تسجيله للموظفين في الجهات الحكومية، والتي تضمنت بعضها تفاصيل عن إجراءاتهم بالتعامل مع القضايا الواردة لهم.