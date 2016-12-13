 ضبط 8 طلاب في واقعة إطلاق النار داخل مدرسة بـ«تثليث» | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط 8 طلاب في واقعة إطلاق النار داخل مدرسة بـ«تثليث»

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ضبط 8 طلاب في واقعة إطلاق النار داخل مدرسة بـ«تثليث»

تواصل – علي آل هاشم:

ضبطت شرطة منطقة عسير 8 طلاب من المتورطين في واقعة إطلاق النار داخل إحدى المدارس بتثليث، وذلك بعد تداول مقطع للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة تثليث تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً من مدير مدرسة القيرة الثانوية عن وجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وإطلاق نار داخل فناء المدرسة وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وضبط المتورطين في المشاجرة وعددهم ثمانية وإيقافهم”.
وأضاف الدباش: “كما تم أيضا ضبط السلاح المستخدم إضافة إلى 13 طلقة نارية حية، ولاتزال القضية رهن استكمال إجراءاتها النظامية”.

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