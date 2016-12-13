 «الشورى» يطالب «نزاهة» بكشف فساد القطاعات المصرفية والتمويلية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى» يطالب «نزاهة» بكشف فساد القطاعات المصرفية والتمويلية

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«الشورى» يطالب «نزاهة» بكشف فساد القطاعات المصرفية والتمويلية

تواصل – وكالات:

طالب مجلس الشورى، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بكشف فساد القطاع الخاص وخصوصاً في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، مؤكداً أن دورها أكبر من إهدار جل وقتها في تتبع بلاغات الفساد.

وشددت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، في ملاحظاتها على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1436-1437هـ، على وجوب درس واقع الفساد في القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره في القطاع العام.

وهاجمت اللجنة تكريس الهيئة جل وقتها وفي شكل يومي لمتابعة بلاغات الفساد في جميع مناطق المملكة، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات المختصة متى وجدت شبهات قوية للفساد، على رغم أن تلك المهمات من صميم عملها، مشيرة إلى أن دور الهيئة أكبر من ذلك بكثير، وهو درس مسببات الفساد، والأرضية الخصبة التي تسمح له بالحياة والانتشار.

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