الموافقة على إطلاق جمعية «واجب» الخيرية لرعاية أسر الشهداء

تواصل – خالد العبدالله:

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق الجمعية الخيرية لرعاية أسر الشهداء “واجب”، حيث تم انتخاب سعود بن محمد العويس لرئاسة الجمعية لمدة أربع سنوات.

وتشكل مجلس إدارة الجمعية المنتخب من كل من: “سعود بن محمد العويس رئيساً للجمعية، الدكتورة أروى بنت عمر اليماني نائباً للرئيس، المستشار أحمد بن إبراهيم المحيميد المسؤول المالي”.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أيضاً: “سارة بنت عمر العبدالكريم، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الأنصاري، المهندس مساعد بن عبدالله العيسى، المهندس مصطفى بن محمد المهدي، الدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل، هوازن بنت عبدالله الزهراني”.

وبدأت الجمعية مباشرة أعمالها فعلياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر شامل لأسر الشهداء في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، وفتح قنوات للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم أنشطة ومبادرات الجمعية والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأسر الشهداء.

وأكد رئيس الجمعية الخيرية لرعاية أسر الشهداء أن الجمعية بدأت أعمالها فعلياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر شامل لأسر الشهداء في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، وفتح قنوات للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم أنشطة ومبادرات الجمعية والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأسر الشهداء من خلال الوقوف على أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.