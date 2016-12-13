باللكمات والزجاج.. إصابة «معيد وطالب» تشاجرا داخل «جامعة الطائف»

تواصل – سعود الخالد:

أحالت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، واقعة المضاربة بين معيد في كلية العلوم الإدارية، وطالب إلى اللجنة الخاصة المشكلة حديثا والمعنية بالنظر في مثل هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال صالح الثبيتي، المتحدث الرسمي للجامعة، “نظراً لكثرة التساؤلات حول تعرض أحد المحاضرين بالجامعة لاعتداء من قبل أحد الطلاب، نود الإفادة بأن الجامعة تأسف لحدوث ذلك”.

وأضاف “الثبيتي”: “بعد الاطمئنان على حالة المحاضر تم إثبات الحالة وإحالتها للجنة الخاصة المُشكلَة حديثاً والمعنية بالنظر في مثل هذه الأحداث وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانته وفق الأنظمة المتبعة”.

وكانت الجهات الأمنية قد تبلغت عن إصابة معيد بجروح في يده بسبب اعتداء الطالب عليه بـ”زجاج مكسور” وبعدها غادر موقع المضاربة ولم يعرف مكانه، فيما أصيب الطالب تحت عينه بسبب لكمة باليد نقل على إثرها لمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي.