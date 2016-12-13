 الخرج.. بدء القبول لإعداد معلمات القرآن في معهد البيان | صحيفة تواصل الالكترونية

الخرج.. بدء القبول لإعداد معلمات القرآن في معهد البيان

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الخرج.. بدء القبول لإعداد معلمات القرآن في معهد البيان

تواصل – واس:

أعلن المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الخرج، بدء القبول والتسجيل في معهد البيان لإعداد معلمات القرآن في نعجان والذي يستمر إلى الاثنين 30 / 5 / 1438هـ.

واشترط المعهد أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 40 عاماً، وأن تكون حافظة لجزأين من القرآن الكريم، ولا يقل مؤهلها الدراسي عن شهادة الثانوية العامة، وأن تجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها إدارة المعهد، على أن تكون الأفضلية في القبول للأكثر حفظاً، وللأعلى مؤهلاً.

ويشتمل برنامج الدبلوم الذي يعقد لمدة سنتين على حفظ ودراسة علوم القرآن والتجويد والتفسير والعقيدة والفقه، وطُرق التدريس، وتمنح الدارسة دبلومًا شرعيًا معتمدًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

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