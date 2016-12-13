تطبيق يدعم كفاءة «البطارية» بأجهزة أندرويد

تواصل ـ وكالات:

يُقدم تطبيق AccuBattery تجربة فعالة لمستخدمي نظام آندرويد لفحص وتعزيز أداء البطارية والحفاظ عليها بأفضل شكل ممكن.

ويتيح التطبيق الجديد مجموعة من المزايا القوية والمتنوعة والتي تجعله أحد أفضل الخيارات المتوفرة في هذا المجال من بينها، إمكانية التعرف على التطبيقات الأكثر استهلاكاً للبطارية.

ويساعد البرنامج على معرفة سرعة الشحن، وتحديد مدة انتهاء الشحن، ومراقبة أداء البطارية وكمية الاستهلاك، ومعرفة الفترة المتاحة أمامك لاستخدام الجهاز في وضع الاستعداد أو الوضع النشط.

ويمكّن البرنامج أيضاً المستخدمَ من قياس قدرة البطارية الواقعية، وحساب سرعة التفريغ لكل تطبيق، ومعرفة الوقت المتبقي لنفاد البطارية، وأيضا عرض تنبيهات مستمرة للإحصائيات المتعلقة بأداء البطارية.