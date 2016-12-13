 تركيا: الحل السياسي في سوريا بوجود «بشار» مستحيل | صحيفة تواصل الالكترونية

تركيا: الحل السياسي في سوريا بوجود «بشار» مستحيل

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تركيا: الحل السياسي في سوريا بوجود «بشار» مستحيل

تواصل – وكالات:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء: إن الانتقال السياسي في سوريا بوجود الرئيس بشار الأسد مستحيل.

وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية: أن بلاده توصلت مع روسيا إلى اتفاقين يتعلقان بوقف إطلاق النار، والحل السياسي في سوريا، بحسب وكالة “الأناضول”.

وتوقع أوغلو، أن يدخل التفاهم الذي توصّل إليه البلدان حيز التنفيذ مباشرة، مؤكداً أن بلاده متمسكة بأن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي.

وأكد أوغلو، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لن يشارك في مفاوضات “أستانا” التي تجري في العاصمة الكازاخية بين الأطراف السورية بناء على اتفاق “روسي – تركي – إيراني”.

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