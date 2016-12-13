12 جهة تبحث رفع ترتيب المملكة بمؤشر الحكومات الإلكترونية

تواصل – الرياض:

ناقشت 12 جهة حكومية، أمس الثلاثاء، آليات رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد السويل، في مقر الوزارة بحضور مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” عبدالعزيز الشعيبي، وممثلي الجهات المعنية، بحسب “الإخبارية”.

ورحب “السويل” بممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع، داعياً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وصولاً للإنجاز المنشود للتقدم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وبحث الاجتماع عددا من النقاط شملت، توضيح مفهوم الحكومة المتكاملة، ومفهوم النفاذ الإلكتروني الموحد، مع استعراض لأبرز التجارب العالمية فيهما، حيث جـرى التأكيد على ضرورة العمل وفق هذين المفهومين.

وأوصى الاجتماع بتوضيح أهمية تكامل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات مع التركيز على احتياجات الأفراد، وحـثّ الجهات على زيادة عدد التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة المتنقلة، وإتاحة البيانات والإحصاءات الحكومية المفتوحة بشكل أكثر فاعلية تسهيلاً للوصول لها.