باكستان تفتتح ثالث محطة نووية للكهرباء بطاقة 340 ميجاوات

تواصل – وكالات:

افتتح رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم، الأربعاء، المحطة النووية الثالثة في باكستان لتوليد الكهرباء وذلك في ضاحية “تشما” بمنطقة ميانوالي في إقليم البنجاب الباكستاني.

ووفقاً للتقارير الإعلامية فقد تم إنشاء هذه المحطة بالتعاون بين لجنة الطاقة الذرية الباكستانية وبين المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 340 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وأوضح نواز شريف أن هذه المحطة ستساعد باكستان في التغلب على أزمة نقص الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن حكومته عازمة على معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي حتى عام 2018م.

وأعرب عن أمله في إنجاز المحطة النووية الرابعة التي يجري العمل عليها قبل نهاية عام 2017م، مشيراً إلى أن باكستان تعتزم توليد 8800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية عبر المحطات النووية حتى عام 2030م.