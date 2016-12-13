بسبب اشتعاله أثناء الشحن.. «سامسونج» تسحب 90% من «نوت 7» بكوريا

:تواصل ـ وكالات

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، استرجاع أكثر من 850 ألف جهاز “جلاكسي نوت 7” من أصل 950 وحدة مباعة في كوريا الجنوبية بنسبة استرجاع تجاوزت 90%.

وتأتي خطوة الاسترجاع إثر بدء سامسونج “نوت 7 ” في كوريا في 19 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتوقف البيع وتُجري عملية سحب عالمي في أوائل سبتمبر على خلفية تقارير باشتعال بعض الأجهزة أثناء شحنها.

وذكرت أنها تنظر في تحديث نظام إضافي بما فيه تقليص نسبة شحن البطارية لـ”جالاكسي نوت 7″ خلال الشهر المقبل في ظل زيادة نسبة الاسترجاع.

وفرضت سامسونج قيوداً على نسبة شحن البطارية عند 60% عبر تحديث النظام في أكتوبر الماضي، ومدّدت فترة برنامج استرجاع قيمة الجهاز واستبداله بجهاز آخر في البلاد حتى نهاية يناير المقبل.