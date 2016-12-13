 تعليق سهم «نماء للكيمياويات» بعد ارتفاع خسائرها لـ75% | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق سهم «نماء للكيمياويات» بعد ارتفاع خسائرها لـ75%

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تعليق سهم «نماء للكيمياويات» بعد ارتفاع خسائرها لـ75%

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلنت السوق المالية “تداول”، اليوم الأربعاء، تعليق تداول سهم شركة “نماء للكيماويات” لجلسة تداول واحدة بعد بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة للشركة 75%، أكثر من رأس مالها.

وقالت “تداول” في بيان لها: “بناءً على لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكم 50% فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 15 / 1 / 1435هـ الموافق 18 / 11 / 2013م فقد تم تعليق سهم نماء لجلسة تداول واحدة تلي صدور الإعلان”.

وأوضحت أنه “نتيجة لقيام شركة نماء للكيماويات بالإعلان يوم الأربعاء بتاريخ 29 / 03 / 1438هـ الموافق 28 / 12 / 2016م عن خسائر متراكمة تشكل ما نسبته (76.1%) من رأس مالها، وحيث أن هذه النسبة من الخسائر المتراكمة تزيد عن 75% وتقل عن 100%، ستقوم السوق المالية السعودية (تداول) وبمقتضى اللائحة المذكورة بتعليق تداول سهم الشركة”.

وأضافت “تداول”: “أنه سيتم وضع علامة باللون البرتقالي بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وستكون مدة تنفيذ المقاصة يومي عمل (T+2)”.

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