خدمة إلكترونية جديدة للحصول على إشعار أهلية عمل عبر «أجير» لليمنيين

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إتاحة خدمة إلكترونية جديدة للأشقاء اليمنيين للحصول على إشعار أهلية عمل عبر”أجير”، تقديراً للظروف الحالية التي تمر بها بلادهم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إنّ الخدمة تتيح لليمنيين الذين سبق لهم الحصول على إشعار زائر، إمكانية إصدار إشعار أهلية عمل، عبر الموقع الالكتروني لبوابة “أجير” على الرابط www.ajeer.com.sa.

ولفت أبا الخيل، أنّ إشعار أهلية عمل تعُد وثيقة قانونية توثق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، وتحل محل رخصة العمل التي تُمكّن الأشقاء اليمنيين من تحويل بطاقة الزائر إلى إقامة.

ونبّه أبا الخيل، إلى أن تقديم هذه الخدمة يقتصر على المنشآت، ويشترط أن تكون المنشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وأن يكون حسابها نشطأ، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.

وأضاف أبا الخيل: أنه سيتم احتساب الزائر المصدر له إشعار أهلية عمل في برنامج نطاقات والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية فرع الاخطار المهنية.

وأشار أبا الخيل، إلى أنه يجب على الزائر اليمني للاستفادة من خدمة إشعار أهلية عمل، أن يتراوح عمره بين 18 – 60 عاماً ذكراً أو أنثى، وأن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمني لدى المديرية العامة للجوازات.

ودعا أبا الخيل، أصحاب المنشآت والاشقاء اليمنيين إلى الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الالكتروني لبوابة أجير، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أية استفسارات الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة أجير 920002866 ، أو هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911 .

وتعمل بوابة “أجير” الالكترونية تعمل على مساعدة المنشآت في مواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وتنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.