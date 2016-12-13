في حالة «الحروق».. اخلع «الملابس» فوراً وتجنب الثلج

تواصل ـ وكالات:

نصح الجراح الألماني فرانك زاندر بخلع الملابس فوراً عند الإصابة بالحروق، موضحاً أن الملابس التي تغطي موضع الإصابة بالحرق تخزن الحرارة.

ولفت زاندر أنه “في حال ظلت الملابس على الجلد فإن تأثير الحرارة يدوم لمدة أطول، ومن ثم يصبح الحرق أكثر شدة”.

وأشار إلى أن الحروق الصغيرة، بالإصبع مثلاً، يمكن تبريدها جيداً تحت ماء جارٍ، محذراً من استعمال الثلج لتبريد الجروح الناجمة عن الحروق، وإلا فقد تحدث أضرار ناجمة عن التجمد بالإضافة إلى الحروق.

ومن المفيد أيضاً استعمال جِل مطهر، خاصة مع الجروح المفتوحة، تجنبا لتوغل الجراثيم. ولهذا الغرض، ينبغي أيضاً تغطية الجرح بواسطة لاصقة.

وأوضح الجراح الألماني أن الجروح الكبيرة، فلا يجوز تبريدها، تجنباً لحدوث انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم. ويسري هذا بصفة خاصة إذا زادت نسبة الحروق عن 5% من سطح الجسم. وتعادل راحة اليد نسبة 1% من سطح الجسم.