«التعليم»: حادث إطلاق النار داخل مدرسة بـ«تثليث» من اختصاص الأمن (فيديو)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

ذكرت وزارة التعليم أن حادث إطلاق النار داخل مدرسة في تثليث بعد مشاجرة بين مجموعة من الطلاب من اختصاص الجهات الأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه على “تويتر”: “هذه القضية وتبعاتها من اختصاص الجهات الأمنية أما المدرسة فتسير فيها الدراسة بشكل طبيعي”.

وكان أحد الطلاب قد أطلق النار على مبنى المدرسة ومنسوبيه، أثناء مشاجرة طلابية، إلا أنه لم يصب أي أحد بأذى.

وأكدت إدارة تعليم بيشة أن الدراسة تسير بشكل طبيعي في المدرسة بعد الحادث، ولا يوجد إصابات بفضل الله بين الطلاب.

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