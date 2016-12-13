 «جمرك البطحاء» يُحبط تهريب 82 زجاجة خمر مخبأة داخل تجويف مركبتين | صحيفة تواصل الالكترونية

«جمرك البطحاء» يُحبط تهريب 82 زجاجة خمر مخبأة داخل تجويف مركبتين

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«جمرك البطحاء» يُحبط تهريب 82 زجاجة خمر مخبأة داخل تجويف مركبتين

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أحبط جمرك البطحاء محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (82) زجاجة خمر وعدد (10) عُلَب بيرة بالكحول، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وعثر المراقب الجمركي على (72) زجاجة خمر كانت مُخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة حيث تم توزيعها ووضع بعضاً منها بتجاويف الأبواب الخلفية والبعض الآخر داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا أنه تم إحباط هذه الكمية من الخمور من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة.

وقال المحنّا إنه في محاولة التهريب الثانية تم إحباط عدد (10) زجاجات خمر و(10) عُلَب بيرة بالكحول كانت مخبأة أسفل المقاعد الخلفية، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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