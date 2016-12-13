 العثور على «ملعقة» في كوكب المريخ (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

العثور على «ملعقة» في كوكب المريخ (فيديو)

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تواصل ـ وكالات:

نشرت وكالة “ناسا” لعلوم الفضاء، مقطع فيديو تظهر خلاله لقطات لملعقة عثر عليها على سطح كوكب المريخ.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية ، فإن عثور “ناسا” على ملعقة كبيرة في سطح كوكب المريخ، زاد من اقتناع المتحمسين لفكرة وجود حياة لكائنات غريبة بالفضاء.

وتمكنت إحدى عربات “ناسا” الجوالة التي تعرف باسم “ناسا روفر”، من العثور على الملعقة في إطار مهام البحث المستمرة عن آثار للحياة في المريخ المعروف باسم الكوكب الأحمر، وذلك في آخر رحلة استكشافية أرسلت الوكالة خلالها “لاند روفر”.

الجدير بالذكر أن هذه الملعقة تعتبر الثانية في تاريخ الرحلات الاسكتشافية للكوكب الأحمر، كما عثر لاحقًا على قفازات وخواتم.

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