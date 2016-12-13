أنحف سلك كهربائي في العالم مصنوع من الألماس

تواصل – وكالات:

استخدم علماء الفيزياء الأمريكيون والمكسيكيون والألمان قطع ألماس صغيرة جداً، لتجميع أنحف سلك كهربائي في العالم، وفق ما نشرته مجلة ” Nature Materiales” في دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع.

وبحسب المجلة، فقد بلغت سماكة السلك الجديد، الذي قام العلماء بتصنيعه 3 ذرات. وهو يتكون من قسمين موصل وعازل، وتشكل أولهما ذرات الكبريت والنحاس، أما ثانيهما فتشكله ذرات ألماس نانو، حيث جعل العلماء تلك البلورات تتعامل بعضها مع البعض بمقتضى قانون (قوى فان دير فال) لتشكيل البنية المطلوبة.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يستخدم في الإلكترونيات البصرية والنواقل التي تتصف بموصلية فائقة، وكذلك عند تصنيع مواد تولد الطاقة الكهربائية، مع الإشارة إلى أن ألماس النانو عبارة عن أصغر بنية لشعرية كريستال الألماس. ويتألف مثل هذا الجزيء من 10 ذرات للكربون و16 ذرة للهيدروجين.