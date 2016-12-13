مخططات عقارية متعثرة بـ4 مناطق.. وعقوبات تنتظر المماطل

تواصل ـ الرياض:

كشفت مصادر أن هناك سبعة مخططات عقارية متعثرة موزعة على عدد من مدن ومناطق المملكة، لم يستدل على بعض ملاكها أو وكلائها، تصل مساحتها إلى أكثر من عشرة ملايين متر مربع. فيما لا يزال البعض الآخر يماطل بالحضور إلى الوزارة رغم الخطابات الرسمية والدعوات التي وجهت لهم، بناء على العناوين وأرقام التواصل المدونة في تلك المخططات.

ووفقا للجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، فإن المخططات السبعة تتوزع على مناطق الرياض، مكة المكرمة، القصيم، المدينة المنورة، حيث طالبت اللجنة جميع ملاك المخططات العقارية المتعثرة، بمراجعة الوزارة، لمناقشة أوضاع تلك المخططات ومحاولة إيجاد بعض الحلول السريعة لإنهاء إجراءات بيعها.

وبحسب “الاقتصادية” فإن اللجنة تعمل على إشعار وتبليغ لأصحاب المخططات الذين لم يتجاوبوا مع الوزارة، بتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14-2-1430هـ، الذي ينص على أنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً، فإنه سيتم إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين “إيقاف خدمات”.

في حين أنه إذا لم يتجاوب بعد مضي 60 يوماً، فإنه سيتم إدراجه ضمن قائمة القبض عليه، وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة، مضيفا، أن العقوبات ستطبق بعد آخر خطاب رسمي لمالك المخطط أو وكيله.

وكانت اللجنة حثت في وقت سابق على تعاون ملاك المساهمات العقارية والمساهمين مع عمل اللجنة، من خلال تزويدها بكل المعلومات عن أي مساهمة متعثرة.