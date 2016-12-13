الفالح: تقديرات إيرادات النفط بـ700 مليار ريال «حِسبة سطحية»

تواصل ـ الرياض:

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن الإيرادات النفطية للدولة عبارة عن محصلة تشمل أنواعا متعددة من النفط متفاوت الأسعار، ويستبعد منها الاستهلاك المحلي، كما يخصم منها التكاليف التشغيلية لشركة أرامكو والإنفاق الرأسمالي.

وأكد الفالح – وفقاً لـ «الاقتصادية» – أن التقديرات التي تتحدث عن 700 مليار ريال إيرادات نفطية هي «حسبة سطحية» وغير صحيحة، فمثلا قيمة الدعم على الطاقة محلياً تقارب 270 ملياراً سنوياً.

وأوضح الفالح أن إصلاحات الأسعار في بداية العام نجحت في خفض الاستهلاك المحلي في قطاع النقل بنسبة 3 في المائة، مقابل متوسط نسبة نمو يقارب 6.5% في السنوات الخمس الماضية.

وشدد على أن برنامج إصلاح أسعار الطاقة سيضمن إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة، كما أن إصلاحات الأسعار هدفها التشجيع على اتباع سلوكيات واعية وفعالة لترشيد استهلاك الطاقة.

وقال الفالح: بعد إعادة هيكلة الأسعار لم يسجل الحمل الذروي لقطاع الكهرباء نمواً سنوياً لعام 2016، وهي سابقة لم تحدث منذ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة أسعار الطاقة ستسهم في نمو إيرادات الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.