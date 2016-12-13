شراكة «سعودية – تركية» تُثمر كياناً للصناعات الدفاعية بالمملكة

تواصل – وكالات:

قالت وكالة الأناضول: إن شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، أسست مع شركة “تقنية” السعودية للتنمية والاستثمار التقني، كياناً مشتركاً للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة بالمملكة.

وبحسب بيان صادر عن أسيلسان، ونشرته الوكالة، فإن رأسمال الشركة يبلغ 6 ملايين دولار، وأن إجراءات تسجيل الشركة المشتركة بدأت الثلاثاء 27 ديسمبر، مضيفا أن الشركة المشتركة تهدف لصناعة وتصميم وتطوير الرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرؤية البصرية، وسد احتياجات المملكة والمنطقة من هذه المعدات.

وتأسست شركة “أسيلسان”، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من “مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، حيث برزت “أسيلسان” في مجال تطوير أنظمة ومنتجات بتقنيات دقيقة، وباتت تسهم في الاقتصاد التركي عبر تصدير منتجاتها خارج تركيا.