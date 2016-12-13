 شراكة «سعودية – تركية» تُثمر كياناً للصناعات الدفاعية بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

شراكة «سعودية – تركية» تُثمر كياناً للصناعات الدفاعية بالمملكة

0
شراكة «سعودية – تركية» تُثمر كياناً للصناعات الدفاعية بالمملكة

تواصل – وكالات:

قالت وكالة الأناضول: إن شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، أسست مع شركة “تقنية” السعودية للتنمية والاستثمار التقني، كياناً مشتركاً للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة بالمملكة.

وبحسب بيان صادر عن أسيلسان، ونشرته الوكالة، فإن رأسمال الشركة يبلغ 6 ملايين دولار، وأن إجراءات تسجيل الشركة المشتركة بدأت الثلاثاء 27 ديسمبر، مضيفا أن الشركة المشتركة تهدف لصناعة وتصميم وتطوير الرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرؤية البصرية، وسد احتياجات المملكة والمنطقة من هذه المعدات.

وتأسست شركة “أسيلسان”، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من “مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، حيث برزت “أسيلسان” في مجال تطوير أنظمة ومنتجات بتقنيات دقيقة، وباتت تسهم في الاقتصاد التركي عبر تصدير منتجاتها خارج تركيا.

شاهد ايضا

شاهد.. الجيش اليمني يتقدم نحو أسوار القصر الجمهوري شرق تعز

شاهد.. الجيش اليمني يتقدم نحو أسوار القصر الجمهوري شرق تعز

«التعليم»: حادث إطلاق النار داخل مدرسة بـ«تثليث» من اختصاص الأمن (فيديو)

«التعليم»: حادث إطلاق النار داخل مدرسة بـ«تثليث» من اختصاص الأمن (فيديو)

«التنمية الاجتماعية» تدعو «مستفيدي الضمان» لتحديث بياناتهم تفادياً لوقف الصرف

«التنمية الاجتماعية» تدعو «مستفيدي الضمان» لتحديث بياناتهم تفادياً لوقف الصرف

مخططات عقارية متعثرة بـ4 مناطق.. وعقوبات تنتظر المماطل

مخططات عقارية متعثرة بـ4 مناطق.. وعقوبات تنتظر المماطل

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>