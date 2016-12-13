 تحريات القصيم توقع بشاب عشريني دهس آخر «عمداً» وفرَّ هارباً | صحيفة تواصل الالكترونية

تحريات القصيم توقع بشاب عشريني دهس آخر «عمداً» وفرَّ هارباً

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تحريات القصيم توقع بشاب عشريني دهس آخر «عمداً» وفرَّ هارباً

تواصل- فريق التحرير- القصيم:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع ‘‘كامري‘‘ تويوتا م ٢٠١٦ بدهس شابٍ ٢٥ سنة، على إثر خلافٍ وقع بينهما وارتكابه الفرار مما أدى إلى تعرضه للإصابة، فقد تم تحديد هوية الجاني والقبض على الجاني.

وأوضح السحيباني، أن جهود الشرطة، أسفرت -بفضل الله- عن تحديد هوية قائد تلك المركبة والقبض عليه، وهو سعودي الجنسية عمره ٢٢ عاماً، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة، وجرى إيداعه التوقيف، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

 

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