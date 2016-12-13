«Internet for Gear VR».. إصدار جديد من «سامسونج» لدعم الواقع الافتراضي

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة ‘‘سامسونج‘‘ عن طرح الإصدار 4.2 الجديد من متصفح ‘‘Internet for Gear VR‘‘ والذي يدعم لأول مرة استعمال معيار ‘‘WebVR‘‘ المطور بواسطة شركتي موزيلا وجوجل عن طريق نظارة الواقع الافتراضي ‘‘Gear VR‘‘.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن الإصدار الجديد من تطبيق ‘‘Internet for Gear VR‘‘ يساعد على تشغيل محتويات الواقع الافتراضي بسلاسة، علاوة على دعم تدفق بيانات الفيديو 180 درجة.

وأشارت الشركة، إلى قيامها بتحسين واجهة المستخدم في الإصدار الجديد من تطبيق Internet for Gear VR، مع إمكانية إضافة صور الخلفية فائقة الوضوح، مع دمج مدير الملفات واتصالات البلوتوث مع لوحات المفاتيح وأجهزة التحكم الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق ‘‘Internet for Gear VR‘‘ يعتبر متصفحاً لأجهزة سامسونج الفاخرة، المزودة بنظام تشغيل جوغل آندرويد، والتي تعمل مع نظارة الواقع الافتراضي Gear VR.