تعرّف على 5 فوائد لشاي «شعر الذرة»

تواصل – وكالات:

يتميز شعر الذرة، بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، فهو عبارة عن عشبة مفيدة تم استخدامها لعدة قرون لعلاج مختلف الأمراض؛ لأن لها فوائد جمة على الجسم ويمكنك استخدامها في صورة شاي شعر الذرة أو الحصول على كبسولات شعر الذرة من أي متجر طعام صحي.

وتساعد عشبة الذرة في علاج مشاكل مختلفة منها مشاكل الفم والجلد وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، والطريقة الأكثر شيوعاً للاستفادة من شعر الذرة هو شاي شعر الذرة وفيما يلي مجموعة من فوائد شعر الذرة:

1- تنظيم السكر في الدم:

يساعد شعر الذرة على خفض مستويات السكر في الدم، وفقاً لدراسة نشرت في 23 نوفمبر 2005 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي عند القيام بتجفيف شعر الذرة ووضعه في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة أظهرت النتائج أن هذه الطريقة تزيد من مستوى الأنسولين ويساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس حيث يتم إنتاج‏ الأنسولين.

2- تقليل نسبة الكوليسترول الضار:

اختبر الباحثون في جامعة جيلين في الصين أن أثار استهلاك شعر الذرة عند الأشخاص المصابين بداء السكري، ووجدت نتائج الاختبار أن شعرة الذرة تحتوي على المركبات التي تعزز من الصحة وتنتج الأنسولين ومفيدة أيضاً في تقليل مستوى الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية.

3- مدر للبول:

يعمل شاي شعر الذرة كمدر للبول، مما يساعد الجسم في طرد السموم الزائدة الموجودة في الجسم.

4- غني بفيتامين ج:

شعر الذرة غني بفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع وقوع الضرر الناجم عن الجذور الحرة والتي تسبب أمراض القلب، السرطان والأوعية الدموية.

5- يساعد في زيادة الوزن:

شعر الذرة مناسب جداً لأولئك الذين يعانون من النحافة لأنهم بحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية من خلال تناول الوجبات الصحية وعند تناول كوب واحد من الذرة يحتوي على 123 سعرة حرارية.