موجز الصباح| توقعات بانخفاض أسعار السيارات.. ورافعة الحرم «المنكوبة» دون رخصة

تواصل – الرياض:

«الخدمة المدنية»: إيقاف بدل النقل الشهري خلال الإجازات

اشتملت لائحة الإجازات العادية الجديدة في نظام الخدمة المدنية على إيقاف صرف بدل النقل الشهري للموظف خلال مدة الإجازة العادية وما في حكمها التعويضية.

مفاجأة.. رافعة الحرم «المنكوبة» دون رخصة تشغيل

بعد أن أعادت الدائرة القضائية المختصة بقضية رافعة الحرم، خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقاً، ظهرت أدلة وتهما جديدة منها عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت.

السجن 6 سنوات و200 جلدة لمعلمة «غسل الأموال» في الدمام

أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام، حكماً بسجن معلمة 6 أعوام مع إيقاف نصف المدة، و200 جلدة، بعد إدانتها بتهم تتعلق بغسل الأموال وممارسة النصب والاحتيال بجمع 6 ملايين ريال في نصف عام، عقب إيهام 30 معلمة من زميلاتها وبعض صديقاتها باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار بالخارج.

«النقد» تُلزم البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة

كشفت مصادر مصرفية، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ‘‘ساما‘‘، ألزمت البنوك المحلية بتغذية جميع أجهزة الصراف الآلي بالعملات الجديدة، بدءاً من اليوم الأربعاء لتمكين لمواطنين من تداولها.

اتجاه لخفض الدفعة الأولى من قرض التمويل العقاري الجديد

أكد عقاريون تحرك اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لخفض الدفعة الأولى من قرض نظام التمويل العقاري الجديد.

خبراء: توقعات بانخفاض أسعار السيارات 40%

توقّع خبراء في قطاع السيارات، استمرار انخفاض أسعار المركبات بنسبة قد تصل إلى 40%، بسبب الركود وانخفاض المبيعات وعدم التمكن من سداد إيجار المعارض، في الوقت الذي اضطر فيه بعض أصحاب المعارض إلى تصريف سياراتهم بسعر رأس المال دون الحصول على فوائد وخروج البعض من السوق لعدم التمكن من سداد إيجار المعارض.

المرور: تنظيمات جديدة للحد من عشوائية عربات الأطعمة

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن المرور بصدد إصدار تنظيم جديد يتعلق باشتراطات عمل مركبات بيع الأطعمة.

الركود العقاري يهوي بأسعار الإسمنت لـ9 ريالات

سجلت أسعار الإسمنت تراجعاً في أسواق البيع بالتجزئة، وصل إلى 9 ريالات للكيس مقارنة بسعره السابق 14 ريالاً، بسبب الركود الذي أصاب السوق العقارية، وسجلت أسعار كيس الإسمنت أمس في أسواق محافظة جدة ما بين 9 إلى 10 ريالات لجميع الأنواع.