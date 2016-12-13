 الرياض.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن بمشاركة 250 طالباً | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن بمشاركة 250 طالباً

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الرياض.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن بمشاركة 250 طالباً

تواصل – سعود الخالد:

انطلقت، أمس الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم على مستوى الرياض، بمشاركة أكثر من 250 طالبًا و37 معلمًا، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، محمود بن عبدالله القويحص، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية.

وأوضح مدير التوعية الإسلاميّة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أحمد بن عبدالرحمن الخميس، أن المسابقة مرت بـ 3 مراحل، الأولى على مستوى مدارس الرياض، بمشاركة أكثر من 15 ألف طالب، و600 معلم من 870 مدرسة، تلا ذلك المرحلة الثانية، وكانت على مستوى المكاتب، حيث شارك فيها 2200 طالب، و340 معلمًا.

من جانبه، أبدى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالرياض محمود القويحص، سعادته باهتمام الطلاب بحفظ كتاب الله، وتعلّمه، وتجويده، مشيرًا إلى أنّ تعليم القرآن، ورعايته، من أولويات الدولة تعليمًا وتعلّمًا.

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