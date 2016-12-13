مرتكزاً على 4 محاور.. «إثراء المعرفة» تنظم ملتقى «مبتعثات»

تواصل – هياء الدكان:

نظمت شركة إثراء المعرفة ملتقى مبتعثات للعام الثاني وذلك يوم الأربعاء 22 / 3 /1438هـ الموافق 21 ديسمبر 2016م برعاية مؤسسة سليمان الراجحي ووقف سعد وعبدالعزيز الموسى.

ويعتبر الملتقى من أهم المنصات الثقافية الحوارية للمبتعثات السعوديات للالتقاء وتبادل الخبرات والأفكار بهدف الإسهام في التغيير الإيجابي لفكر الثقافي والاجتماعي للمبتعثات وذلك لتحقيق الريادة الدينية والوطنية.

ويرتكز ملتقى مبتعثات لهذا العام على أربعة محاور رئيسية وهي: مناقشة اعتزاز المبتعثة بالهوية الوطنية خارج الوطن، تقديم نماذج وطنية مميزة سبق لها وأن خاضت تجربة الابتعاث ليتحدثن عن تجربتهن من جوانب أكاديمية وأسرية ودينية، محور أخلاقيات المبتعث والذي يتم التركيز فيه على الأخلاقيات الإسلامية والإنسانية التي يجب أن تتحلى بها المبتعثة ويتم تقديمها عن طريق أفلام قصيرة، وأخيراً محور الإلهام والشغف والذي يعتبر من المحاور الجاذبة والذي يتم فيه الحديث عن الإلهام والتطور الشخصي.

وحضر الملتقى أكثر من 350، وتابع فعالياته عبر البث المباشر من دول مختلفة أكثر من 3000 مبتعثة أو ممن تهمهم تجربة الابتعاث، كما تسعى شركة إثراء المعرفة لتقديم برامج تخدم المرأة والفتاة للرقي بها فكرياً واجتماعياً.