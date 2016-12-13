بالفيديو.. فلسطيني يحوّل بقايا الطعام والقمامة إلى غاز للطهي

تواصل – وكالات:

نجح رجل فلسطيني، في تصنيع جهاز ‘‘بدائي‘‘ يحول بقايا الطعام والقمامة المنزلية إلى غاز، وذلك عن طريق ‘‘التخمير‘‘ وبفعل حرارة الشمس، ينتج غاز الميسان الذي يستخدم في الطهي والتدفئة.

وأوضح عمر التايه، من قرية ‘‘بيتا‘‘ جنوب شرق مدينة نابلس، أن الجهاز عبارة عن خزان حديدي بمساحة 2 متر مربع، وله فتحة لوضع المواد العضوية ‘‘القمامة‘‘، وله فتحة أخرى للتنظيف، وفيه تتم عملية التخمير، والتحول إلى غاز الميسان.

وأضاف عمر، أن الغاز الذي ينتجه من قمامة منزله يغطي حاجته من غاز الطهي ويوفر عليه مبلغاً كبيراً خاصة في موسم الشتاء، مبيناً أن طموحه أن يعمم المشروع ويصبح مشروعاً وطنياً يستغني من خلاله كل منزل فلسطيني عن شراء الغاز من الكيان الصهيوني.