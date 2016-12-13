عصير الليمون الدافئ يهبك الحيوية والنشاط

تواصل ـ وكالات:

نصح الأطباء ببدء اليوم بتناول عصير الليمون الدافئ، إلى جانب تناول كوب من مزيج عصير الجزر والكركم، مضافاً إليه عصير ليمون، لكونه مزيجاً غنياً بمضادات الأكسدة المهمة لضمان الحيوية والنشاط طيلة اليوم.

وأشارت طبيبة الطب الطبيعي الفرنسية فانيسيا لوبيز، إلى أهمية تناول الشاي الأخضر، ونبات “ندى البحر” المغلي لتسهيل عملية الهضم وحصول الجسم على الطاقة اللازمة.

وأوضحت لوبيز أن أخذ حمام بارد – حسب قدرة احتمال كل جسم – في الصباح عند الاستيقاظ يعمل على تنشيط الدورة الدموية، مشددة على ضرورة الحصول على الهواء النقي عن طريق المشي في الهواء البارد الذي يمكن من حصول الجسم على احتياجاته اللازمة من الأكسجين.

وأشارت إلى أنه يفضل أخذ قسط من الراحة بعد وجبة الغداء لمدة نصف ساعة كوسيلة ضرورية لتجديد نشاط أجهزة الجسم.