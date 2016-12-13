 العيسى: «سجل الحوادث» الفيصل في زيادة نسبة التأمين أو مكافأة المؤمن عليه | صحيفة تواصل الالكترونية

العيسى: «سجل الحوادث» الفيصل في زيادة نسبة التأمين أو مكافأة المؤمن عليه

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العيسى: «سجل الحوادث» الفيصل في زيادة نسبة التأمين أو مكافأة المؤمن عليه

تواصل ـ الرياض:

قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى: ‘‘إن صاحب التأمين الذي يحمل سجله عدداً من الحوادث، سيتم فرض زيادة على تأمينه بنسب معينة على حسب قوة الحادث ونوع السيارة، بينما ستتم مكافأة من يخلو سجله من الحوادث بالخصم من قيمة التأمين السنوي، اعتباراً من السنة الأولى بنسبة خصم تتراوح ما بين 10 إلى 15%، والسنة الثانية 15 إلى 25%، والسنة الثالثة من 20 إلى 30%، من قيمة بوليصة التأمين على المركبة‘‘.

وكشف العيسى، أن عمر السائق، وحالة السيارة، والمنطقة تحدد قيمة التأمين على المركبة، مطالبا شركات التأمين الأخذ في الاعتبار، الحد الأدنى من العوامل، لمنح السعر المناسب لكل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات.

وأشار، إلى أن قرار إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات في تأمين السيارات، يتناسب مع السجلات الجيدة، وبالتالي يفترض إلا يكون التأثير سلبياً في المحصلة النهائية، مشيراً إلى أن عملية التسعير ستكون متوازنة، وأن السعر الذي يضعه الخبير المختص سيكون السعر المنطقي الكافي لتقدير الخسائر.

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