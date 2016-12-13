 «الصحة» تدرج مستشفياتها في قوائم شركات التأمين | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تدرج مستشفياتها في قوائم شركات التأمين

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«الصحة» تدرج مستشفياتها في قوائم شركات التأمين

تواصل – الرياض:

وقّعت وزارة الصحة، اتفاقاً شاملاً مع إحدى أكبر شركات التأمين الطبي، لإدراج مرافقها الصحية ضمن قوائم المرافق التي يغطيها التأمين ويمكن للمؤمن العلاج فيها.

وأشارت بعض المعلومات، إلى أنه من يملك بطاقة تأمين سواء كان مواطناً أو مقيماً، له أحقية العلاج في المستشفيات الحكومية وذلك عند رغبته، على أن تحصل الصحة تكاليف العلاج لاحقاً‘‘ بحسب ‘‘مكة‘‘.

وتعمل الوزارة على التوقيع مع جميع شركات التأمين في السوق لإدراج كل مرافقها الصحية ضمن القوائم التي يغطيها التأمين، مشيرة إلى أن الأولوية لمن لهم أهلية علاج، ولكن عند وصول حالات إسعافية أو مؤمن عليهم لهم أهلية علاج يتم تحصيلها من شركات التأمين.

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