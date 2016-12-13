 الجهات الأمنية تواصل البحث عن مفقود الأفلاج | صحيفة تواصل الالكترونية

الجهات الأمنية تواصل البحث عن مفقود الأفلاج

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الجهات الأمنية تواصل البحث عن مفقود الأفلاج

تواصل – الرياض:

أوضح مصدر أمني أن جهود الجهات الأمنية متواصلة في البحث عن ستيني فُقد من يوم الخميس الماضي، بعد خروجه من منزله في ليلى بالأفلاج، موضحاً أن دوريات الشرطة تكثف عمليات البحث في المواقع المجاورة للمحافظة.

وقال ابن المفقود علي سعد الشيب، بحسب “الرياض”، إن والده خرج من المنزل يوم الخميس الماضي على سيارته الخاصة من نوع نيسان موديل 2003، دون أن يعلم شيئاً عن وجهته.

وبيَّن ابن المفقود أنه يواصل فريق عون -المتخصص في البحث عن المفقودين في الصحراء- بحثه، وذلك لليوم الثاني على التوالي دون العثور عليه، حيث كرر مناشدته الجميع الوقوف معهم.

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