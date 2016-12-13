 المرور: تنظيمات جديدة للحد من عشوائية عربات الأطعمة | صحيفة تواصل الالكترونية

المرور: تنظيمات جديدة للحد من عشوائية عربات الأطعمة

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المرور: تنظيمات جديدة للحد من عشوائية عربات الأطعمة

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن المرور بصدد إصدار تنظيم جديد يتعلق باشتراطات عمل مركبات بيع الأطعمة.

وأوضح الربيعان، عبر “الوطن”، أنه حتى ذلك الحين سيعمل المرور على حجز المركبات، التي تغير ألوانها، وتضع أكثر من شعار وصور لاصقة بأحجام كبيرة، بعد رصد عشوائية في العمل، وعدم التزام بعض أصحاب المركبات بالأنظمة المرورية.

ويأتي التنظيم الجديد المنتظر تطبيقه من الإدارة العامة للمرور، في الوقت الذي يمنع فيه- بحسب التنظيمات الحالية- الكتابة أو وضع أي رسوم على المركبات وحتى على جزء منها، غير تلك الواجبة بحكم الأنظمة واللوائح، فيما لم تسمح التنظيمات أيضا باستعمال المركبات في الإعلان وتركيب مكبر صوت أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على أي جزء من المركبة.

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