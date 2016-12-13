خبراء: توقعات بانخفاض أسعار السيارات 40%

تواصل – الرياض:

توقّع خبراء في قطاع السيارات، استمرار انخفاض أسعار المركبات بنسبة قد تصل إلى 40%، بسبب الركود وانخفاض المبيعات وعدم التمكن من سداد ايجار المعارض، في الوقت الذي اضطر فيه بعض أصحاب المعارض إلى تصريف سياراتهم بسعر رأس المال دون الحصول على فوائد وخروج البعض من السوق لعدم التمكن من سداد ايجار المعارض.

وقال المتعاملون، ‘‘إن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 20% في الوقت الراهن‘‘، مشيرين إلى أن استمرار الركود في القطاع لفترة زمنية سوف يجبر المصانع على تخفيض أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 40%، منوهين أن الوكالات المحلية لا تملك صلاحيات التحكم بالأسعار، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

من جهته، أوضح مقرن ناصر المطيري -مالك معرض للسيارات- أن هناك ركودا في مبيعات السيارات منذ العام الماضي، قائلا: ‘‘الوكالات ما زالت متمسكة بأسعارها ولم تخفض سوى نسبة ضئيلة، وأن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

وأضاف، أن السيارات المستخدمة بدأت هي الاخرى، تشهد انخفاضا في المبيعات خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مبيناً أن الوكالات تقوم ببيع السيارات ذات الألوان المرغوبة وبأسعار منخفضة جدا، ما يجبر أصحاب المعارض على البيع بأسعار منافسة أيضا.

من جهته، أقر عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية منصور العدوان، بوجود انخفاض في مبيعات السيارات، وأن الأسعار ما زالت محددة من قبل الشركات المصنعة، ولذلك في حال استمر الانخفاض في الاقتصاد بصفة عامة سيستمر معها الهبوط في المبيعات، وذلك سوف ينعكس على الأسعار.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة، أن دور اللجنة تنظيم قطاع السيارات فقط وليس لديها معلومات فيما يتعلق بأسعار السيارات، مشيرا إلى أن أصحاب المعارض هم المطلعون بشكل كبير على الأسعار.

في الشأن ذات أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رزين الرزين، انخفاض أسعار السيارات مؤخرا بشكل متفاوت، وذلك نظرا لضعف الإقبال على الشراء في الفترة الأخيرة.