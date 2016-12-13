 الركود العقاري يهوي بأسعار الإسمنت لـ9 ريالات | صحيفة تواصل الالكترونية

الركود العقاري يهوي بأسعار الإسمنت لـ9 ريالات

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الركود العقاري يهوي بأسعار الإسمنت لـ9 ريالات

تواصل – جدة:

سجلت أسعار الإسمنت تراجعاً في أسواق البيع بالتجزئة، وصل إلى 9 ريالات للكيس مقارنة بسعره السابق 14 ريالاً، بسبب الركود الذي أصاب السوق العقارية، وسجلت أسعار كيس الإسمنت أمس في أسواق محافظة جدة ما بين 9 إلى 10 ريالات لجميع الأنواع.

وأشار نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، عبدالله رضوان، إلى أن السبب في انخفاض أسعار الإسمنت، يعود إلى ركود السوق العقارية بوجه العموم، فضلاً عن توقف بعض المشاريع وانتظار البعض من المنفذين صرف مستحقاتهم.

أما محمد الغامدي «موزِّع» فقال: ‘‘إن الأسعار انخفضت منذ مطلع الأسبوع الحالي، بسبب توفر كميات كبيرة وفائض في الإسمنت يقابله ركود في الطلب‘‘، مشيراً إلى أن أسواق التوزيع حالياً تضخ كميات كبيرة ولا يوجد هناك شح.

بينما أكد محمد عثمان «بائع» أن الشاحنات تضخ كميات كبيرة من الإسمنت وهناك أنباء بثبات السعر أو انخفاضه أقل من ذلك خلال الفترة المقبلة.

يأتي الانخفاض أيضاً بسبب مشاريع وزارة الإسكان، التي أجبرت المقبلين على الإنشاء والبناء على التوقف، وانتظار ما سيتم إعلانه لهم، مؤملين أن تنخفض الأسعار بمستويات أكبر من ذلك.

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