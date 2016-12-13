 اتجاه لخفض الدفعة الأولى من قرض التمويل العقاري الجديد | صحيفة تواصل الالكترونية

اتجاه لخفض الدفعة الأولى من قرض التمويل العقاري الجديد

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اتجاه لخفض الدفعة الأولى من قرض التمويل العقاري الجديد

تواصل – الرياض:

أكد عقاريون تحرك اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لخفض الدفعة الأولى منن قرض نظام التمويل العقاري الجديد.

وأشار العقاريون، بحسب “عكاظ”، إلى حدوث زيادة في مبيعات المزادات العقارية بمناطق عدة خاصة المنطقة الشرقية التي تجاوز إجمالي المبيعات فيها نحو 5.9 مليارات ريال.

من جانبه، كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تتحرك لخفض الدفعة الأولى من قرض نظام التمويل العقاري الجديد، خصوصا أن اللجنة حريصة على متابعة تفعيل نظام المساهمات العقارية مع وزارة التجارة والاستثمار.

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