«المرور»: لا تقسيط أو إلغاء للمخالفات المتراكمة

تواصل – الرياض:

أكدت الإدارة العامة للمرور، عدم وجود مدة زمنية محددة للفصل في المخالفات، إضافة إلى عدم السماح بتقسيطها أو إلغاء جزء منها أو كلها في حال كانت مرتفعة ومتراكمة على المخالف، جاء ذلك في معرض إجاباتها عن أسئلة واستفسارات المواطنين على حسابها في ‘‘تويتر‘‘.

وعزت الإدارة، عدم تحديد فترة زمنية للفصل في الاعتراضات المقدمة على المخالفات، إلى أن كل اعتراض له إجراءات تسبقه حتى يفصل في المخالفة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأشارت، إلى أن تقديم الاعتراض عن طريق «أبشر» أو مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية تضمن سرعة اتخاذ الإجراء، مضيفة أن استخدام الجوال باليد يعد مخالفة، أما عبر «مكبر الصوت» والسماعات فلا يعد مخالفة.