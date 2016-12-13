«المرور»: لا تقسيط أو إلغاء للمخالفات المتراكمة

تواصل – الرياض:
أكدت الإدارة العامة للمرور، عدم وجود مدة زمنية محددة للفصل في المخالفات، إضافة إلى عدم السماح بتقسيطها أو إلغاء جزء منها أو كلها في حال كانت مرتفعة ومتراكمة على المخالف، جاء ذلك في معرض إجاباتها عن أسئلة واستفسارات المواطنين على حسابها في ‘‘تويتر‘‘.
وعزت الإدارة، عدم تحديد فترة زمنية للفصل في الاعتراضات المقدمة على المخالفات، إلى أن كل اعتراض له إجراءات تسبقه حتى يفصل في المخالفة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.
وأشارت، إلى أن تقديم الاعتراض عن طريق «أبشر» أو مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية تضمن سرعة اتخاذ الإجراء، مضيفة أن استخدام الجوال باليد يعد مخالفة، أما عبر «مكبر الصوت» والسماعات فلا يعد مخالفة.
طيب عندناتبجح في حقوق المواطن يعني اذاماقدرت اسدد تراكمون عليه المخالفات صحيح ماتخافون الله ولاتراقبون عقوبة الله بس كل هالمضالم راجعه على عاتق مديرالمرورالعام ومايجيه على رقبته لاني فعلااحد المضلومين اوقفت عن قيادة السياره من سنه وكانت مخالفتي ماتتجاوز اربعه عشرالف ريال واليوم استفسرت لوهي تفوق الاربعين الف ريال جعله يموت عاجلامن تسبب في تدبيلها الله لايوفقه ولايرحمه في الدنياوالاخره ولاوفقه الله لاويقارنوننابالدول الناميه اهل الرواتب العاليه الموضف اقل شي يسلم عشرين الف دينار موبالريال