عسير.. طالب يثير الرعب بسلاح «رشاش» داخل مجمع تعليمي في «تثليث» (فيديو)

تواصل – علي آل هاشم:

أطلق أحد طلاب مدارس محافظة تثليث في منطقة عسير، النار على منسوبي ومبنى المدرسة إثر مضاربة بين مجموعة طلاب.

وأثار الطالب حالة من الرُعب أثناء عملية الترهيب التي مارسها داخل أحد المكاتب وهو يرفع سلاح من نوع “رشاش” إلى الأعلى بهدف الابتعاد عنه قبل أن يخرج مسرعاً، رُغم محاولات إثنائه.

وبين مصدر لـ”تواصل” أن الحادثة وقعت في مجمع تعليمي بالقيرة في محافظة تثليث بين مجموعة من الطلاب، وحدث إطلاق نار خارج أسوار المجمع على منسوبيه دون وقوع إصابات – ولله الحمد-.

وقال المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة الذي تواجد في مكان الحادثة: “إنّ أحد الطلاب خرج من المدرسة وأطلق النار على منسوبي ومبنى المدرسة دون وقوع إصابات”.

وأعلن المتحدث الإعلامي أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسبب، وجارِ متابعة الموضوع من إدارة التعليم ومكتب التعليم في محافظة تثليث.