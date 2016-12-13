 «الربيعة»: المسافة بين المملكة وسوريا وراء قصر التبرع بمبالغ نقدية (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الربيعة»: المسافة بين المملكة وسوريا وراء قصر التبرع بمبالغ نقدية (فيديو)

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تواصل – الرياض:

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، حول حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الأشقاء السوريين: إن سبب قصر التبرع على المبالغ النقدية دون جمع مساعدات عينية، يعود إلى بُعد المسافة بين المملكة وسوريا”، موضحاً أن التواصل مع الجهات المعنية قائم لإيصال التبرعات إلى اللاجئين.

وأضاف الربيعة خلال لقاء له على قناة “الإخبارية”: “الحملة جمعت في أولى أيامها مبلغ 143 مليون و100 ألف ريال، وهذا يدل على إنسانية شعب المملكة وإيمانه بالوقوف تجاه إخوانه المسلمين”.

وأكد الربيعة أن الحملة تستمر 3 أيام في جميع مناطق المملكة تحت شعار: “معاً لإغاثة سوريا”، وأنها ستنضم إلى عدد من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية التي تقدمها الرياض للاجئين السوريين.

ولفت الربيعة إلى أن الحملة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين لإغاثة الأشقاء السوريين، تسهم في تخفيف معاناتهم في فصل الشتاء.

ونوه الدكتور الربيعة إلى أنه لا يوجد سوى حسابين بنكيين رسميين للحملة لدى: “بنك الأهلي التجاري”، و”البنك السعودي الفرنسي”.

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