إعفاء مدير صحة جدة من منصبه

تواصل ـ سامي الثبيتي:

علمت “تواصل” أن وزير الصحة توفيق الربيعة، أصدر قراراً يقضي بإعفاء مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور مبارك عسيري من منصبه بناءً على طلبه.

إلى ذلك ودع عسيري زملائه منسوبي صحة جدة برسالة عبر “واتس آب“ قال فيها: “الإخوة والأخوات الأعزاء تقدمت الْيَوْمَ لمعالي الوزير – سلمه الله- بطلب إعفائي من التكليف كمدير لصحة جدة نظراً لظروفي الخاصة”.

وأضاف عسيري: “عملت معكم في الفترة الماضية بكل جد واجتهاد، وبكل ما هو متاح من إمكانيات لتطوير وتحسين الخدمات الصحية في المحافظة في ظل توجيهات ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات ودعم الوزير ونائبيه، ووجدت منكم كل إخلاص وتفاني في أداء مهامكم وأعمالكم على الوجه المطلوب”.

وتابع عسري: “الكمال لله، ولكل مجتهد نصيب وأنتم بعد الله كُنتُم خير معين وسند.. من القلب شكرًا لكم.. شكرًا لكل فرد منكم.. شكرًا لأصحاب السعادة زملائي المساعدين ومدراء الإدارات بالمديرية ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية وكل مساعديكم على رحابة صدوركم ودعمكم ومساندتكم لي خلال الفترة الماضية”.

وختم عسيري رسالته قائلاً: “إن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي والشيطان.. أعتذر عن كل ما بدر مني من قصور أو خطأ بغير قصد، أحمل لكم في قلبي وسأظل كل محبة وتقدير واحترام.. أسأل المولى عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم لكل خير وأن يكون لكم عونا وسندا”.

وكان الدكتور مبارك عسيري، قد باشر عمله مديرا للشؤون الصحية عام ١٤٣٥هـ، وسبق له أن شغل منصب مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان.